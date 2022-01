Głównym założeniem długoterminowej współpracy Szkoły Filmowej w Łodzi i Netflix jest rozwój twórczy nowego pokolenia filmowców z Polski. Partnerów łączą wspólne cele – odkrywanie i wspieranie młodych talentów, a także umożliwienie im doskonalenia praktycznych kompetencji zawodowych, niezbędnych do rozpoczęcia kariery na zmieniającym się rynku filmowym.

Projekt jest częścią międzynarodowego programu Netflix Grow Creative, w ramach którego studenci i studentki scenariopisarstwa, organizacji produkcji filmowej oraz reżyserii biorą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez ekspertki i ekspertów w swoich dziedzinach. Szkolenia dla osób wiążących przyszłość z branżą kreatywną obejmą m.in.: prowadzenie i koordynację twórczej współpracy, pisanie i rozwój scenariusza, przygotowanie do pitchingów.