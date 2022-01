Powstaje sequel ''Mortal Kombat'' - scenarzystą Jeremy Slater 0

Ubiegłoroczny film Mortal Kombat zainspirowany przebojową, brutalną serią gier wideo okazał się hitem, zarabiając na tyle, aby wytwórnia New Line Cinema zdecydowała się nakręcić kontynuację. O projekcie nie wiadomo na razie zbyt wiele. Ogłoszono jedynie nazwisko scenarzysty.

film ''Mortal Kombat''

Scenariusz do sequela napisze Jeremy Slater. To z pewnością już niedługo będzie gorące nazwisko w filmowej branży, bowiem Slater to główny scenarzysta oczekiwanego serialu Disney+ Moon Knight.

To obecnie wszelkie oficjalne informacje odnośnie planowanego sequela. Nie wiadomo nic odnośnie obsady, czy aktorzy z pierwszego filmu powtórzą swoje role? Tego dowiemy się, gdy projekt nabierze tempa.

Fabuła Mortal Kombat

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

Film z powodu pandemicznej sytuacji na świecie zadebiutował jednocześnie w kinach i na HBO Max. Mimo zarobienia w kinach zaledwie 80 milionów dolarów stał się jednym z najbardziej udanych debiutów filmowych platformy.

Źrodło: Deadline