Przepełniona akcją, wybuchowa komedia z Ryanem Reynoldsem już na Blu-ray i DVD 0

Przepełniona akcją, wybuchowa komedia z Ryanem Reynoldsem w roli urzędnika bankowego, który odkrywa, że jest drugoplanową postacią w grze komputerowej. Postanawia więc zostać bohaterem historii… którą sam tworzy! Reżyserem tego przezabawnego filmu jest Shawn Levy, a w pozostałych rolach występują: Jodie Comer, Lil Rel Howery i Taika Waititi. Film zadebiutował na Blu-ray i DVD 26 stycznia.

Facet/Guy (Ryan Reynolds) wiedzie proste życie: jest przeciętnym urzędnikiem bankowym, ma pozytywnie nastawienie do świata i wszystkich wokół zaraża optymizmem. Podobnie jak jego przyjaciel Buddy (Lil Rel Howery), czerpie z życia radość, jest zawsze uprzejmy i chętny na filiżankę dobrej kawy. Wszystko się jednak zmienia, gdy Facet/Guy odkrywa, że jest bohaterem niezależnym w otwartej grze wideo "Free City". Dystrybuowane przez studio Soonami, którym zarządza chciwy potentat Antwan (Taika Waititi), "Free City" jest szalenie popularną grą, w której królują chaos i zniszczenie. W wirtualnym otwartym świecie gracze prowadzą niczym nieskrępowaną egzystencję, a na kolejne poziomy przechodzą dzięki popełnianiu brutalnych aktów przemocy oraz wandalizmu. Tymczasem Facet/Guy spotyka superseksowną Molotovgirl (Jodie Comer) i jest nią oczarowany. Dziewczyna pomaga mu poruszać się po świecie gry i pogodzić się z faktem, że jedyne życie, jakie znał, nie jest prawdziwe. Molotovgirl, która w rzeczywistym świecie nazywa się Millie, uważa, że Antwan i studio Soonami używają kodów z gry, którą napisała ona i jej przyjaciel – programista Keys (Joe Keery).

Coraz bardziej świadomy swego losu Facet/Guy decyduje się na wyjście z cienia. Chce przestać stanowić jedynie tło wydarzeń w tym cynicznym świecie bez zasad. Zaczyna aktywnie odgrywać rolę dobrej postaci, dzięki czemu staje się idolem zarówno dla wielu graczy, jak i postaci ze świata gry. Przede wszystkim jednak zaczyna żyć według własnego scenariusza! Dla Antwana rosnąca popularność Faceta/Guya stanowi zagrożenie dla jego planów wobec "Free City". Decyduje więc o trwałym usunięciu tej postaci z gry. Teraz już tylko od Faceta/Guya zależy, czy uratuje siebie i swój świat.

Z jednej strony film jest trochę o kryzysie egzystencjalnym, ale jego tło i kontekst wpisują̨ się też w nurt maksymalnego wzmacniania i wyzwalania jednostki w świecie, w którym nie ma zasad i granic.

wyjaśnia reżyser filmu Shawn Levy

Historia miłosna, która stanowi serce filmu Free Guy, rozgrywa się między Facetem/Guyem i Molotovgirl – dwiema postaciami, które na początku wydają się bardzo różne. Guy jest niewinny i naiwny, a Molotovgirl to twarda cyniczka. Guy przeszedł jednak przez życie w przeświadczeniu, że żyje w tle, że jego losy i wybory nie mają znaczenia. I właśnie to łączy go z Millie.

To związek dwojga outsiderów, którzy czuli się zepchnięci na margines. Spotykają się, rozumieją, jak to jest, i w rezultacie razem stają się bohaterami. I właśnie to zjednoczenie, połączenie się postaci, które przechodzą̨ z tła na pierwszy plan, z marginesu do bohaterstwa, które robią to razem, jest niesamowicie romantyczne.

wyjaśnia Levy

Dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY:

• Sceny niewykorzystane i rozszerzone

• Gagi z planu

• Koles vs Facet

• Tworzac Molotovgirl

• Taika i jego świat

• Witaj we Free City

• Zwiastuny

Źrodło: Galapagos