"Uncharted" - finałowy zwiastun adaptacji gry wideo 0

Uncharted to film zrealizowany na podstawie jednej z najlepiej sprzedających się i najbardziej cenionych serii gier wideo wszech czasów. Dzisiaj zaprezentowany został finałowy zwiastun.

Mark Wahlberg, Tom Holland - "Uncharted"

W rolach głównych zobaczymy Toma Hollanda jako Nathana Drake’a i Marka Wahlberga jako "Sully’ego" Sullivana. Uncharted przedstawi widzom, w jaki sposób Nathan Drake stał się poszukiwaczem skarbów, odkrywając jedną z największych tajemnic.

Ruben Fleischer reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Matta Hollowaya i Arta Marcuma oraz Rafe’a Judkinsa.

Bystry złodziejaszek Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora "Sully’ego" Sullivana do pomocy w odzyskaniu fortuny utraconej przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako łatwa i przyjemna praca, szybko zmienia się w globtroterski wyścig, by zdobyć nagrodę przed bezwzględnym Moncadą (Antonio Banderas), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi spadkobiercami skarbu. Jeśli Nate i Sully zdołają rozszyfrować wskazówki i rozwiązać jedną z najstarszych zagadek świata, mogą znaleźć skarb o wartości 5 miliardów dolarów, a może nawet dawno zaginionego brata Nate’a… ale tylko wtedy, gdy nauczą się współpracować.

Uncharted już niebawem trafi do kin. W Polsce superprodukcję będziemy mogli oglądać od 11 lutego.