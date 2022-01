Evangeline Lilly umieściła w swoich mediach społecznościowych post, w którym wyjawia, że w weekend brała udział w proteście antyszczepionkowym.

Uważam, że nikt nigdy nie powinien być zmuszany do wstrzykiwania czegokolwiek swojemu ciału, wbrew swojej woli, pod groźbą: ataku, aresztowania lub skazania bez procesu, utraty pracy, bezdomności, głodu, utraty wykształcenia, wyobcowania od bliskich, ekskomuniki od społeczeństwa. To nie jest droga. To nie jest bezpieczne. To nie jest zdrowe. To nie jest miłość. Rozumiem, że świat jest w strachu, ale nie wierzę, że odpowiedź na strach siłą rozwiąże nasze problemy.

powiedziała Lilly