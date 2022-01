Prawdopodobnie widzowie w trakcie seansu filmu Strażnicy Galaktyki vol 3. zobaczą scenę śmierci jednego lub większej liczby bohaterów nalężących do tytułowej grupy. James Gunn, który po raz trzeci stanie za kamerą przygód kosmicznych strażników, zaczyna powoli przygotowywać na to fanów, którzy winni mieć świadomość, że "trójka" będzie ostatnim filmem, w którym zobaczymy zespół w takim składzie.

To jest duże, jest taki, tak duży i mroczny, i inny od tego, czego ludzie mogą się spodziewać. Chcę tylko być wierny tym bohaterom, historii i dać ludziom podsumowanie, na jakie zasługują. To zawsze trochę przerażające, ale robię co mogę. Zdaję sobie sprawę, że trzeci film w większości trylogii jest do niczego, ale nie zawsze tak jest.

stwierdził filmowiec