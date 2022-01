Według producenta Fede Álvareza, Teksańska masakra piłą mechaniczną z 2022 roku, będzie kontynuacją oryginału Tobe Hoopera, ale w przeciwieństwie do ostatnich halloweenowych filmów Davida Gordona Greena, niekoniecznie będzie ignorowała wydarzenia z innych odsłon serii o mordercy noszącym maskę z ludzkiej skóry.

Kiedy mówię "bezpośredni sequel", nie mówię, że pomijam wszystko. Kiedy filmy to robią, czasami wydaje się to lekceważące dla wszystkich innych części. Są ludzie uwielbiający "Texas Chainsaw 2". Uwielbiam wiele rzeczy w tym filmie — jest taki zwariowany. Ale reszta to taki bałagan z punktu widzenia kanonu. Myślę, że to do widza należy decyzja, kiedy i jak umiejscowi wydarzenia z innych filmów.

powiedział producent