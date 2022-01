Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Spider-Man depcze po piętach "Avatarowi" - będzie zmiana na podium amerykańskiego BO 0

Spider-Man ani myśli o zatrzymaniu się. Najnowsze widowisko Marvel Studios depcze po piętach Avatarowi i już niebawem powinno zawitać na podium wszech czasów amerykańskiego box office’u.

Po tym, jak Krzyk zdołał wyprzedzić Spider-Mana i zająć pierwsze miejsce w weekend otwarcia, wydawało się, że Pajęczek może powoli tracić impet. Nic z tych rzeczy. Superprodukcja Marvel Studios cały czas zarabia krocie. "Trójka" w ten weekend dorzuci na swoje konto około 11 mln i po raz szósty okaże się numerem jeden amerykańskiego box office’u.

Widowisko już niedługo będzie miało okazję pobić kolejną ważną granicę. Spider-Man. Bez drogi do domu depcze po piętach Avatarowi i już niebawem może stać się trzecim najbardziej dochodowym filmem wszechczasów w Ameryce Północnej. Do przekroczenia 760,5 miliona dolarów superprodukcji Jamesa Camerona zostało zaledwie 25,3 mln dolarów. Wydaje się, że jest to kwestia czasu, tym bardziej, że Sony Pictures oraz Marvel Studios cały czas nie podały informacji dotyczących premiery cyfrowej/Blu-ray.

W przyszłym tygodniu Spider-Man. Bez drogi do domu w box office’e zmierzy się z dwoma dużymi premierami – Moonfall i Jackass Forever. Na nieszczęście dla tych tytułów, ludzie zajmujący się analizą box office’u nie przewidują, aby były to wielkie hity.

Źrodło: Comicbookmovie