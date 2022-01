Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tim Roth opowiada o swoim powrocie do Kinowego Uniwersum Marvela 0

Tim Roth to kolejny aktor, który po latach przerwy będzie miał okazję powrócić do Kinowego Uniwersum Marvela.

Tim Roth - "Elita złodziei"

Tim Roth po raz pierwszy zagrał postać Emila Blonsky’ego znanego także, jako Abominationa w The Incredible Hulk z 2008 roku. Poza wzmianką w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., był to tak naprawdę ostatni raz do czasu premiery Shang-Chi i Legendą dziesięciu pierścieni, kiedy w MCU pojawiła się jakaś informacja o Abominationie.

Teraz Roth będzie miał okazję sportretować kultowego złoczyńcę ponownie w serii o She-Hulk. Oto, co gwiazdor mówił na temat swojego powrotu i pracy na planie serialu.

Spędziłem tam świetny czas. Kręciliśmy w zeszłym roku, nie wiem, czy będziemy robili jakieś dokrętki czy cokolwiek, ale naprawdę mi się podobało. Zawsze chciałem pracować z Markiem Ruffalo, więc w zasadzie spędzałem z nim czas na planie. Fantastyczna aktorka, która gra główną rolę w tym wszystkim, czyli Tatiana, jest niezwykłym człowiekiem. Myślę, że to świetna zabawa. Zaskoczyli mnie. Po prostu zaskoczyło mnie, że pomyśleli o przywróceniu tej postaci. To, co z nią zrobili – bez spoilerów – jest całkiem fajne.

stwierdza aktor

She-Hulk ma mieć premierę w Disney+ jeszcze w tym roku!

