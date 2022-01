Intrygujący plakat promujący "Uncharted" w kinach IMAX 0

Sony Pictures robi co może, aby zainteresować fanów kina do obejrzenia widowiska Uncharted na wielkim ekranie. Wytwórnia zaprezentowała bardzo ciekawy plakat promujący superprodukcję na bazie kultowej serii gier wideo.

Tom Holland, Sophia Ali

W rolach głównych zobaczymy Toma Hollanda jako Nathana Drake’a i Marka Wahlberga jako "Sully’ego" Sullivana. Uncharted przedstawi widzom, w jaki sposób Nathan Drake stał się poszukiwaczem skarbów, odkrywając jedną z największych tajemnic.

Ruben Fleischer reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Matta Hollowaya i Arta Marcuma oraz Rafe’a Judkinsa.

Bystry złodziejaszek Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora "Sully’ego" Sullivana do pomocy w odzyskaniu fortuny utraconej przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako łatwa i przyjemna praca, szybko zmienia się w globtroterski wyścig, by zdobyć nagrodę przed bezwzględnym Moncadą (Antonio Banderas), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi spadkobiercami skarbu. Jeśli Nate i Sully zdołają rozszyfrować wskazówki i rozwiązać jedną z najstarszych zagadek świata, mogą znaleźć skarb o wartości 5 miliardów dolarów, a może nawet dawno zaginionego brata Nate’a… ale tylko wtedy, gdy nauczą się współpracować.

Uncharted już niebawem trafi do kin. W Polsce superprodukcję będziemy mogli oglądać od 11 lutego.

