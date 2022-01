Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Miliard dolarów poza USA w sieci Spider-Mana 0

Spider-Man. Bez drogi do domu przekroczył właśnie miliard dolarów w światowym box offie’e – z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych!

Dla filmu Spider-Man. Bez drogi do domu nie ma różnicy czy zgarnia kasę w Stanach Zjednoczonych, czy poza granicami USA. Widowisko Marvel Studios i Sony Pictures zarabiając ponad 21 mln dolarów zdołało przekroczyć w ten weekend miliard dolarów w światowym box office’e. Jeśli dodamy do tego również wynik z Ameryki Północnej okaże się, że konacie superprodukcji jest już 1,74 mld dolarów.

Spider-Man. Bez drogi do domu, który w weekend w Stanach Zjednoczonych zebrał 11 mln dolarów niebawem wskoczy na podium amerykańskiego box office’u wszech czasów. Filmowi brakuje już tylko 25 mln dolarów do wyprzedzenia Avatara. Aktualnie na koncie najnowszego dzieła należącego do Kinowego Uniwersum marvela jest 735,9 miliona po 45 dniach od czasu premiery.

Warto odnotować, że ten wynik Spider-Man. Bez drogi do domu osiągnął bez udziału Chin!

