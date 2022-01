''Pachinko'' - pierwsze zdjęcia z adaptacji powieści Min Jin Lee 0

Platforma Apple TV+” pracuje nad serialową adaptacją bestsellerowej powieści Pachinko autorstwa Min Jin Lee. Projekt został już ukończony i czeka na swoją premierę, która odbędzie się za dwa miesiące. W ramach promocji w sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie zapoznać się z nimi poniżej.

serial ''Pachinko''

Pachinko to kronika nadziei i marzeń czterech pokoleń koreańskiej rodziny imigrantów. Głęboko poruszająca i napisana z wdziękiem powieść śledzi losy koreańskiej rodziny na przestrzeni pokoleń, poczynając od początku XX wieku. Sunja, dziewczyna z biednej, ale dumnej rodziny, zachodzi w nieplanowaną ciążę, co może okryć jej bliskich hańbą. Odepchnięta przez zamożnego kochanka znajduje ratunek w ramionach młodego ministra, który oferuje jej małżeństwo i nowe życie w Japonii. Tak zaczyna się opowieść o ludziach, którzy poświęcają wiele, aby znaleźć swoje miejsce w świecie.











Za serial odpowiada Soo Hugh. W rolę Sunji wcielają się trzy aktorki: młoda Sunja to Yu-na Jeon, nastoletnia Sunja to Minha Kim i starsza Sunja to Youn Yuh Jung. W obsadzie są także Lee Minho jako Hansu, Soji Arai jako Mozasu oraz Jin Ha, Inji Jeong i Kaho Minami. Historia opowiedziana zostanie w trzech językach: koreańskim, japońskim i angielskim.

Serial zadebiutuje 25 marca 2022 roku z pierwszymi trzema odcinkami. Następnie co tydzień swoją premierę będzie miał jeden epizod, aż do finału zaplanowanego na 29 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon