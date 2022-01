''Szczęścia chodzą parami'' - zwiastun kolejnej polskiej komedii romantycznej w reżyserii Bartosza Prokopowicza 0

Bartosz Prokopowicz po Narzeczonym na niby po raz kolejny stanął za kamerą komedii romantycznej. W sieci pojawiły się dwa oficjalne zwiastuny produkcji Szczęścia chodzą parami.

na zdjęciu Weronika Książkiewicz i Michał Żurawski, film ''Szczęścia chodzą parami''

Pierwszy z nich przedstawia damski, a drugi męski punkt widzenia na związek i randkowanie.

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Za scenariusz filmu odpowiadają Wojciech Saramonowicz i Hanna Węsierska. Na ekranie oprócz Książkiewicz i Żurawskiego, zobaczymy także Aleksandrę Domańską, Krzysztofa Czeczota, Marię Pakulnis, Piotra Machalicę, Antoniego Królikowskiego, Klaudię Halejcio i Tomasza Karolaka.

Premiera filmu 11 marca 2022 roku.

Źrodło: Youtube, Polsat