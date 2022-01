Brytyjscy widzowie wolą oglądać BBC zamiast Netflixa 0

Brytyjscy widzowie spędzili trzykrotnie więcej czasu na oglądaniu BBC w porównaniu z Netfliksem w zeszłym roku.

Z okazji 10-lecia premiery platformy Netflix w Wielkiej Brytani, wiodąca firma zajmująca się analityką mediów w Europie, Enders Analysis, przygotowała raport, z którego wynika, że brytyjscy widzowie spędzili trzykrotnie więcej czasu na oglądaniu BBC w porównaniu z Netfliksem w 2021 roku.

Udział wszystkich widzów oglądających w Wielkiej Brytanii produkcje filmowe, serialowe oraz reality-show w serwisie Netflix wyniósł 7% w 2021, co jest mocno przeciętnym wynikiem w porównaniu do 22% w przypadku BBC. Netflix znalazł się na tym samym poziomie co Channel 4 , ale także znacznie zabrakło do ITV (16%) i YouTube’a (14%).

Udział streamerów oglądanych w Wielkiej Brytanii wzrósł w ciągu ostatniej dekady, chociaż w zeszłym roku pozostał na zasadniczo niezmienionym poziomie. Według Endersa około 16,7 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii subskrybuje Netflix.

Raport Endersa zasygnalizował, że wzrost popularności Netflixa w przyszłości będzie uzależniony od "przyciągnięcia starszych widzów". Owa grupa spędza więcej czasu na oglądaniu telewizji niż młodsza grupa demograficzna. Warto jednak dodać, że Netflix nigdy nie dotknie, takich jak elementów, jak wiadomości, sztuka czy radio, co jest przewagą BBC.

Źrodło: Deadline