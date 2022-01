Ogłoszony kilka lat temu film Masters of the Universe co rusz napotykał jakieś przeszkody i do tej pory nie udało się rozpocząć prac na nim. Po odejściu Noaha Centineo, który miał wcielić się w głównego bohatera projekt utknął w martwym punkcie. Teraz jednak przejął go Netflix. Obsadzono także aktora, który wcieli się w He-Mana.