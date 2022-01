Po tym, jak Vincent D'Onofrio wcielił się w Wilsona Fiska w Daredevila z miejsca stał się ulubieńcem fanów i aktorem idealnym do tej kreacji. Jego powrót do Marvel Cinematic Universe w miniserialu o Hawkeye’u również został bardzo dobrze odebrany. Ostatnio zaczęto coraz częściej spekulować na temat jego powrotu w kolejnym serialu Marvel Studios powstającym dla Disney+, czyli "Echo" (wraz z kilkoma innymi postaciami znanymi z Daredevila).

D’Onofrio ma jednak nadzieję, że w przyszłości Kingpin będzie miał okazję spotkać na ekranie Spider-Mana, w którego wciela się Tom Holland.

To znaczy, to oczywiste, że Punisher, Daredevil i Spider-Man są tymi, z którymi moja postać jest związana w komiksach. Jest mnóstwo miejsca dla innych bohaterów, mogę tylko mieć nadzieję, że tak się stanie. Mam na myśli zdecydowanie Spider-Mana. Myślę, że to byłoby naprawdę zabawne.