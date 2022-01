Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Będzie polska premiera "Dexter: New Blood" 0

Kultowy serial z ulubionym seryjnym mordercą Ameryki powraca po latach. Wszystkie 10 odcinków nowej serii będzie można oglądać w serwisie CANAL+ online i na antenie CANAL+ już od 9 marca.

Michael C. Hall - "Dexter: New Blood"

Dexter to serial oryginalnie wyprodukowany przez SHOWTIME® na motywach powieści Jeffa Lindsaya. Głównym bohaterem jest Dexter Morgan, w tej roli Michael C. Hall, który za dnia pracuje na komisariacie jako analityk śladów krwi, a nocami ściga na własną rękę morderców, którzy wymknęli się wymiarowi sprawiedliwości.

96 odcinków, 8 sezonów i 7 lat emisji. Losy psychopaty z Florydy śledziły miliony widzów na całym świecie. Na czym polegał fenomen historii podwójnego życia Dextera Morgana? Za dnia analityk krwi w wydziale policji w Miami, nocą bezwzględny morderca z własnym kodeksem moralnym: zabijać tylko tych, którzy naprawdę na to zasłużyli. Człowiek, który mimo swojej „przypadłości” prowadził dość zwyczajne życie rodzinno-towarzyskie. Popularność produkcji to nie tylko charyzma głównego bohatera (a raczej jego ujmujący dystans i wycofanie), ale także ciekawe historie, wielowątkowa fabuła czy nieoczekiwane zwroty akcji. Emocji doświadczali zarówno ci, którzy kibicowali Morganowi jak i ci fani, którzy oczekiwali, aż wreszcie powinie mu się noga. Dexter to jeden z seriali z największym fandomem, wielokrotnie nagradzany także przez krytyków (23 nagrody branżowe i ponad 100 nominacji).

Dexter: New Blood rozgrywa się 10 lat po tym, jak Dexter Morgan zaginął w trakcie huraganu. Najbardziej sterylny rzeźnik z Miami przybrał nową tożsamość. Pod przybranym nazwiskiem Jim Lindsay mieszka i pracuje jako sprzedawca w sklepie Fred’s Fish & Game, w małym miasteczku w stanie Nowy Jork. Czy nowe otoczenie to "nowe życie" dla Dextera? Czy opanował swoją, opakowaną w próbę wymierzania sprawiedliwości, potrzebę mordu? O tym polscy widzowie przekonają się już w marcu. Serial dystrybuowana jest na całym świecie przez ViacomCBS Global Distribution Group.

Oprócz wyczekiwanego Dexter: New Blood w serwisie CANAL + online pojawią się wszystkie poprzednie sezony serialu Dexter, a w niedalekiej przyszłości także dwie inne wyczekiwane produkcje stacji Showtime – Yellowjackets z Juliette Lewis i Christiną Ricci oraz American Rust z Jeffem Danielsem.

Źrodło: CANAL+