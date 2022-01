Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gra "American McGee’s Alice" doczeka się telewizyjnej adaptacji - zatrudniono scenarzystę X-Menów 0

Radar Pictures nabyło prawa do adaptacji gry wideo noszącej tytuł "American McGee’s Alice".

David Hayter został zatrudniony do nakręcenia telewizyjnej adaptacji gry we współpracy z Abandon Entertainment. Będzie to serial, dzięki, któremu Electronic Arts rozwinie swoje wejście w na rynek telewizyjny. Scenariusz będzie oparty na grze zaprojektowanej przez Americana Jamesa McGee.

Premiera gry "American McGee’s Alice" miała miejsce w 2000 roku, natomiast w 2011 roku doszło do premiery sequela – "Alice: Madness Returns". Historie zaprezentowane w obu produkcjach są alternatywnymi wersjami powieści "Alicja w Krainie Czarów" i "Po drugiej stronie lustra" Lewisa Carrolla.

Seria gier "American McGee Alice" i "Alice: Madness Returns" to przełomowa wersja klasycznej opowieści. Zabiera cię w samo serce zepsutej Krainy Czarów i rzuca światło w mroczne zakątki, których świat nigdy nie widział. Jestem niezmiernie podekscytowany tym, że mogę przedstawić świat szaleństwa i zachwytu globalnej publiczności.

powiedział Hayter

David Hayter jest najbardziej znany z scenariuszy do takich produkcji, jak X-Men, X-Men 2, Watchmen, Król Skorpion i Warrior Nun.

Żaden nadawca telewizyjny lub platforma streamingowa nie nabyła jeszcze serialu, który jest obecnie w fazie rozwoju.

Źrodło: The Hollywood Reporter