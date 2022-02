Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Autorzy piosenek do "Krainy lodu" napiszą serialowy musical dla Hulu 0

Hulu zamówiło serialowy musical zatytułowany "Up Here". W jego tworzeniu udział weźmie prawdziwa pierwsza liga.

Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, czyli autorzy piosenek do dwóch kasowych hitów animowanych Walta Disneya – Kraina lodu oraz Kraina lodu 2, Steven Levenson – autor książki "Dear Evan Hansen" oraz Danielle Sanchez-Witzel, telewizyjny weteran, który ma na swoim koncie takie seriale, jak Jess i chłopaki oraz Na imię mi Earl, będą brali udział w tworzeniu "Up Here", jako scenarzyści oraz producenci wykonawczy.

Steven Levenson dodatkowo będzie pełnił funkcję showrunnera. A to koniec głośnych nazwisk w ekipie serialu od Hulu. Thomas Kail, który wcześniej reżyserował na Broadwayu takie produkcje, jak "Hamilton" i "In the Heights", będzie reżyserem i producentem wykonawczym.

Hulu zamówił "Up Here" jako ośmioodcinkową produkcję. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku u schyłku 1999 roku, podążając za niezwykłą historią jednej zwyczajnej pary, która zakochuje się w sobie – i odkrywa, że ​​największą przeszkodą we wspólnym odnajdywaniu szczęścia mogą być tylko oni – i zdradziecki świat wspomnień, obsesji, lęków i fantazji żyjących w ich głowach.

Obecnie trwają castingi, a produkcja ma się rozpocząć latem tego roku w Nowym Jorku. Anderson-Lopez i Lopez napisali sceniczną wersję „Up Here”, która miała premierę w San Diego w 2015 roku.

