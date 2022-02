Poznajcie aktorów nowego ''Party Down'' - w obsadzie m.in. Jennifer Garner 0

Stacja Starz pracuje nad nową wersją swojego sitcomu z 2009 roku Party Down. Projekt ten jest obecnie na etapie kompletowania obsady. Do swoich ról powróci część aktorów, którzy wystąpili w oryginalnej produkcji, ale pojawią się także nowe twarze.

Swoje angaże w ostatnim czasie otrzymali Jennifer Garner, Tyrel Jackson Williams, James Marsden i Zoë Chao.

Garner wcieli się w postać imieniem Evie. To odnosząca sukcesy producentka, która po rozstaniu na nowo rozważa swoje dotychczasowe życiowe wybory. Wejście w związek z Henry Pollardem daje jej możliwości odkrywania nowych kierunków rozwoju.

Williams z kolei sportretuje bohatera imieniem Sackson. To przystojny, pewny siebie mężczyzna, który chce zostać internetową osobowością. Ma wiedzę i doświadczenie w niszy internetowej, którą się zajmuje, zaś w innych aspektach życia czuje się całkowicie zagubiony.

Marsden zagra Jacka Botty, aktora który wciela się w główną rolę w popularnej superbohaterskiej serii. Mężczyzna cieszy się dobrym życiem, sławą i niesłabnącym byciem w centrum uwagi.

Chao zaś wciela się w Lucy, pełna pasji, szczerą i kreatywną artystkę kulinarną, która marzy o byciu szefową kuchni celebrytów, utknęła jednak w dotychczasowej pracy i nie ma możliwości, aby zrealizować swój ambitny plan.

W serialu powróci część oryginalnej obsady, w tym Adam Scott, Jane Lynch, Ken Marino, Martin Starr, Ryan Hansen i Megan Mullally. Wcielą się oni odpowiednio w rolę Henry’ego, Constance, Rona, Romana, Kyle i Lydii. Nie powróci jedynie Lizzy Caplan, która nie dałaby rady pogodzić tego projektu ze swoimi obecnymi zobowiązaniami.

Serial Party Down opowiada o zagubionych życiowo i niespełnionych zawodowo aktorach i scenarzystach, którzy znajdują zatrudnienie w Party Down, cateringowej firmie mieszczącej się w Los Angeles. W każdym z odcinków ta barwna i różnorodna grupa pracowników wikła się w życie gości co wywołuje wiele ciekawych i zabawnych wydarzeń.

