Saoirse Ronan gwiazdą dramatu ''The Outrun'' 0

Czterokrotnie nominowana już do Oscara aktorka Saoirse Ronan otrzymała angaż w dramacie The Outrun, będącym adaptacją filmową bestsellerowej biografii Amy Liptrot wydanej po raz pierwszy w 2015 roku.

na zdjęciu Saoirse Ronan, film ''Małe kobietki''

Ronan wcieli się w postać, która inspirowana jest życiem Liptrot. W filmie kobieta ta nosić będzie imię Rona. Poznamy ją w momencie, gdy opuściła odwyk. Po ponad dziesięciu latach decyduje się wrócić do swojego rodzinnego domu położonego na dzikich szkockich Orkadach. Tam dopadają ją wspomnienia. Zaczyna rozmyślać nad swoim dzieciństwem. Piękne wspomnienia z młodych lat zaczynają mieszać się jej z trudnymi wydarzeniami z jej życia. Wszystko to jednak doprowadzi Ronę do poznania prawdy na temat samej siebie i tego co doprowadziło ją do wyjścia z nałogu.

Za reżyserię dramatu odpowie uznana niemiecka reżyserka Nora Fingscheidt, która nakręciła ubiegłoroczny film Niewybaczalne dla Netflixa. Ma ona na swoim koncie także udany dramat Błąd systemu z 2019 roku. Jest ona także współautorem scenariusza do filmu wraz z autorką książki Liptrot.

Saoirse Ronan, która sportretuje Ronę, kojarzyć możecie z romansu Małe kobietki, dramatu Lady Bird, Brooklyn czy wojennego filmu Pokuta. Wystąpiła także w komedii Grand Budapest Hotel oraz thrillerze Hanna.

Źrodło: Variety