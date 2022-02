Kto wygra "Wojnę o flagę"? Odcinek specjalny i maraton "Craig znad Potoku" w Cartoon Network 0

W lutym w Cartoon Network prym będą wieźć przyjaciele. Stery przejmuje ekipa z Herkleton: stacja zaprasza na maraton "Przyjaciele znad Potoku", a także na emisję odcinka specjalnego "Wojna o flagę", który jest finałem najnowszego, 3. sezonu kreskówki. Maraton startuje już w sobotę 5 lutego o 10:45, a premiera odcinka specjalnego odbędzie się w sobotę 12 lutego o 10:45 – tylko w Cartoon Network.

Fabuła serialu Craig znad Potoku zmienia się z odcinka na odcinek: w jednym z nich bohaterowie próbują odnaleźć się w zaśnieżonym miasteczku, gdzie zaspy pokryły krajobraz Herkleton. W innym przygotowują w tajemnicy specjalne prezenty na Dzień Ojca. W poszukiwaniu tych prezentów przechodzą nawet przez skąpany w ciemności most nad Przepustem, aby niespodziewanie dotrzeć do ukrytej Drugiej Strony Potoku.

Tytułowy Craig może zawsze liczyć na trójkę kumpli: charakterną Kelsey wraz z jej kompanem ptaszkiem Mortimorem i optymistycznego J.P. Dzięki emisji maratonu "Przyjaciele znad Potoku" widzowie mogą spędzać lutowe soboty i niedziele z odcinkami serialu. Cała trójka połączy siły, aby do spółki wraz z młodszą siostrą Craiga założyć domowe przedszkole i opiekować się młodszymi kolegami i koleżankami.

W drugi weekend trwania maratonu odbędzie się premiera 5-częściowego odcinka specjalnego "Wojna o flagę", który jest wielkim finałem 3. sezonu kreskówki. To historia pojedynków odbywających się nad Potokiem. Różne drużyny, jak grupa Króla Xaviera i grupa Craiga, mobilizują swoich członków do udziału w bitwie o zdobycie cennej flagi. Dlaczego toczą się zacięte walki? Wszystko przez to, że już w latach 70. utarczki rozpoczęli Pierwsi Potokersi: dzieciaki, które w przeszłości królowały w tamtym regionie. Główni bohaterowie muszą znaleźć sposób na zakończenie potyczek i odkrycie, co wywołało pierwotne bitwy w czasie Pierwszych Potokersów.

Premiera maratonu "Przyjaciele znad Potoku" już w sobotę 5 lutego o 10:45 w Cartoon Network. Emisja w soboty i niedziele o 10:45. Premiera 5-częściowego odcinka specjalnego „Wojna o flagę” w sobotę 12 lutego o 10:45. Emisje powtórne 13 lutego o 12:30, 19 lutego o 11:40 i 27 lutego o 11:40.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia