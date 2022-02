Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Latem mają wystartować zdjęcia do 2. sezonu "Lokiego" 0

Marvel Studios przymierza się do realizacji 2. sezonu swojego serialowego hitu, jakim niewątpliwe był Loki. Mamy dla Was nowe informacje związane z tym projektem.

Loki pozostaje jednym z najlepszych serialu od Marvel Studios stworzonych z myślą o Disney+ i dodatkowo jest obecnie jedynym serialem, który otrzymał zamówienie na sezon 2. Widzowie, którzy mieli okazję widzieć pierwsze sześć odcinków serialu wiedzą, że zakończył się on potężnym cliffhangerem, który na zawsze zmienił Kinowe Uniwersum Marvela.

Wracając jednak do 2. sezonu serii Loki. Według Backstage zdjęcia do drugiego sezonu mają się rozpocząć tego lata w brytyjskim Pinewood Studios, co oznacza, że ​​powinniśmy zobaczyć nowe odcinki na Disney+ na początku 2023 roku.

Poza tym nie ma żadnych dodatkowych informacji, aczkolwiek wiemy, że ​​castingami prawdopodobnie będą kierować Sarah Finn i Krista Husar, wraz z Jacqueline Gallagher, Gregorym Kornem i Lory Shaye. Nie ma słowa o tym, kto wyreżyseruje Lokiego, ale Kate Herron już ogłosiła swoje plany odejścia z serialu. Nie jest także jasne czy Michael Waldron powróci, jako główny scenarzysta.

Źrodło: Comicbookmovie