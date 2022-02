"Drive My Car" - polski zwiastun oscarowego faworyta prosto z Japonii 0

Gutek Film zaprezentował zwiastun filmu Drive My Car, który jest uważany za oscarowego faworyta w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

Mistrzowska adaptacja prozy Murakamiego w reżyserii Ryûsuke Hamaguchiego, który z impetem wkroczył do grona najważniejszych twórców światowego kina. Drive My Car, oparte na opowiadaniu ze zbioru "Mężczyźni bez kobiet", to intymna opowieść o złożonej relacji miłosnej wybitnego aktora i reżysera z kobietą, która skrywa przed nim wiele tajemnic. Hamaguchi opiera swój film na precyzyjnych dialogach i świetnie narysowanych postaciach. To historia o bezwarunkowej akceptacji bliskiej osoby oraz siebie samego i swoich niedoskonałości, jednocześnie piękna i wzruszająca oda do życia.

W zaledwie kilka miesięcy od światowej premiery Drive My Car stał się już filmowym fenomenem, który podbija świat. Trzy nagrody na Festiwalu w Cannes, w tym za najlepszy scenariusz, Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, niemal pewny Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego oraz nominacja w głównej kategorii – to tylko kilka z wielu laurów, jakie ten poruszający, misterny dramat zdobył do tej pory.

Drive My Car jest wyrafinowanym, rivette’owskim z ducha kinem drogi, w którym życie odbija się w sztuce – teatrze i literaturze. W kinach od 11 marca.

Źrodło: Gutek Film