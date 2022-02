Franka Potente i Joseph Morgan jako nowi antagoniści w serialu "Titans" 0

Titans jest pozycją, która na stałe trafiła do grona popularnych opowieści ze świata DC.

Franka Potente

Przypomnijmy, że serial, produkowany przez Weed Road Pictures i Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television jest emitowany od 2018 roku. Doczekał się trzech sezonów. Wkrótce rozpoczną się prace na planie zdjęciowym czwartej odsłony produkcji, w której ponownie zobaczymy Brentona Thwaitesa, Annę Diop czy Ryana Pottera. Pojawiły się też pierwsze doniesienia na temat nowego sezonu. Do grona odtwórców głównych ról w nadchodzącej serii dołączy dwoje nowych aktorów, którzy wcielą się w role czarnych charakterów.

Franka Potente zagra May Bennett, czyli Mother Mayhem. To drapieżnik w ludzkiej postaci, który nie stroni od przemocy. Jednocześnie to naturalna przywódczyni, ślepo wierząca w swoją misję.

Kolejnym nowym antybohaterem jest gwiazda serii The Originals oraz Pamiętniki wampirów – Joseph Morgan.

Zagra Sebastiana Blooda,( Brother Blood), który jak czytamy w opisie postaci jest introwertykiem o wysokiej inteligencji i ukrytej, mroczniejszej osobowości.

Potente i Morgan mają na stałe dołączyć do obsady serialu. Data premiery czwartego sezonu nie została podana.

Źrodło: Collider