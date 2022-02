Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jamie Dornan zagra z Gal Gadot w filmie "Heart of Stone" 0

Tom Harper wraz z Netflixem i Skydance przygotowują film szpiegowski, w którym zobaczymy kilka hollywoodzkich gwiazd. Do obsady dołączyła właśnie kolejna.

Jamie Dornan - "Coś się kończy, coś zaczyna"

Jamie Dornan, którego już niebawem będziemy mogli oglądać na ekranach kin w filmie Belfast, dołączył do obsady wysokobudżetowego filmu szpiegowskiego Heart of Stone. Aktor wystąpi w nim u boku Gal Gadot, która jest największą gwiazdą szykowanego projektu.

Heart of Stone ma być początkiem wielkiej franczyzy, która zostanie zapoczątkowana filmem reżyserowanym przez Toma Harpera, filmowca mającego na swoim koncie takie produkcje, jak The Aeronauts czy Wild Rose. Niestety na razie fabuła Heart of Stone trzymana jest w tajemnicy.

Gal Gadot za występ w filmie ma otrzymać gażę, która wywinduje ją do miana jednej z najlepiej opłacanych hollywoodzkich gwiazd. W ubiegłym roku rozpoczęły się przetargi na prawa do realizacji filmu, finalnie to właśnie Netflix okazał się najlepszy pokonując inne platformy streamingowej oraz wytwórnie hollywoodzkie.

Źrodło: The Hollywood Reporter