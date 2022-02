Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Adam Zdrójkowski rapuje w filmie "Krime Story. Love Story" 0

Już 11 lutego premiera filmu Krime Story. Love Story w gwiazdorskiej obsadzie. Jedną z ról w tej komedii gangsterskiej zagrał Adam Zdrójkowski. Młody aktor wcielił się w rapera o pseudonimie Kica i w jednej ze scen rapuje w studiu nagraniowym – poniżej znajdziecie fragment filmu.

Adam Zdrójkowski - "Krime Story. Love Story"

W jednej ze scen zobaczymy Adama Zdrójkowskiego, który wcielił się w rapera o pseudonimie Kica. Wspólnie z Nutką, którego gra Michał Buczek, znany jako Z.B.U.K.U, spotyka się w studiu nagraniowym, żeby nagrać nowy numer. Niespodziewanie jednak wpada do nich Krime (w tej roli Cezary Łukaszewicz) i przerywa nagranie, wdając się w bójkę z Kicą i proszą o pomoc Nutkę. Co z tego wyniknie? Jaki finał będzie miała ta historia?

Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia – zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz. Człowiek, na którego dostają zlecenie okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

Krime Story. Love Story trafi do kin 11 lutego.

