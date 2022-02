Będzie sequel filmu ''Skok stulecia'' - w głównej roli ponownie Gerald Butler 0

Dobrze oceniany film akcji Skok stulecia z 2018 roku otrzyma swoją kontynuację. Zdjęcia do projektu rozpocząć mają się późną wiosną tego roku w Serbii i we Francji.

film ''Skok stulecia''

Nadchodzący sequel nosi nazwę Den of Thieves 2: Pantera. Film będzie bezpośrednio kontynuował wątek pierwszej odsłony. Do swojej roli powróci Gerald Butler, który teraz będzie ścigał Donniego Wilsona, w tej roli O'Shea Jackson Jr. po Europie. Donnie zostanie uwikłany w niebezpieczny świat złodziei diamentów i mafię o nazwie Pantera, która przygotowuje się do skoku na największą na świecie giełdę diamentów.

W kontynuacji do swojej roli powróci także Meadow Williams. Nowym członkiem obsady jest Swen Temmel. Christian Gudegast ponownie zajmie się reżyserią i napisaniem scenariusza. Jednym z producentów został 50 Cent.

O co chodzi w filmie Skok stulecia?

Nick Flanagan znany jako Big Nick (Gerard Butler) stoi na czele cieszącej się złą sławą w przestępczym światku grupy agentów, którzy zasłynęli likwidacją najbardziej niebezpiecznych gangów. Wszyscy wiedzą, że Flanagan stosuje metody równie brutalne jak jego przeciwnicy i nigdy nie odpuszcza. Ray Merriman (Pablo Schreiber) właśnie opuścił więzienie i organizuje skok, który ma go ustawić do końca życia. Nikt dotąd nie porwał się na realizację tak śmiałego planu, ale Merriman to złodziej wizjoner. Gdy jeden z jego wspólników zdradza policji plany skoku, do akcji z całą brutalnością wkracza ekipa Flanagana. Tym razem jednak przeciwnik okaże się niezwykle wymagający. Plan Merrimana okazuje się znacznie bardziej wyrafinowany niż można było przypuszczać.

