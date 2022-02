"Moon Knight" będzie tylko i wyłącznie serialem limitowanym 0

Loki to jedyny serial od Marvel Studios TV, który otrzymał zamówienie na drugi sezon. Na ten moment jest to jedyny serial, który dostąpił tego miana i nie wygląda na to, aby w przyszłości doszło do jakiejś zmiany. A już na pewno nie w przypadku Moon Knight, który ma być produkcją limitowaną.

Variety przeprowadziło wywiad z Oscarem Isaacem i Jaredem Leto do specjalnego segmentu zatytułowanego "Actors on Actors". Obaj panowie mieli okazję porozmawiać na temat produkcji komiksowych, w których jak doskonale wiecie już niebawem ich zobaczymy.

Nigdy wcześniej nie słyszałem o postaci Moon Knighta, a kolekcjonowałem komiksy, gdy byłem młodszy. Słyszałem o Morbiusie, ale nigdy nie słyszałem o Moon Knight. Nie wiem, jak wyglądał ten proces dla ciebie, bo ty zagrałeś w filmie fabularnym, my jesteśmy limitowaną serią.

powiedział Isaac

Oczywiście fakt bycia serialem limitowanym nie oznacza, że aktor nie pojawi się już w roli Marca Spectora w MCU. Tak jak The Falcon and The Winter Soldier był serialem mającym na celu ustanowienie nowego status quo dla Sama Wilsona i Bucky’ego Barnesa, tak prawdopodobnie Moon Knight przygotuje tytułowego bohatera do wejścia na poważnie, do świata MCU.

Premiera 30 marca w Disney+.

