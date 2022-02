Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Potwierdzono powrót ważnej postaci w 2. sezonie "Lokiego" 0

Jak doskonale wiecie Loki będzie kontynuowany. Serial otrzymał zamówienie na 2. sezon, a my dostaliśmy potwierdzenie powrotu jednej z głównych bohaterek serialu.

Po ogromnym clifhanggerze, który zakończył pierwszą część Lokiego, fani nie mogą doczekać się kolejnych odcinków z przygodami boga psot. Jedna z aktorek, które pojawiły się w 1. sezonie potwierdziła, że zobaczymy ją również w nowej serii.

Gugu Mbatha-Raw, która wciela się w postać Ravonny Renslayer opuściła w finale Time Variance Authority, aby wyśledzić osobę odpowiedzialną za stworzenie wspomnianej organizacji i kontrolowanie Świętej Osi Czasu. Warto odnotować, że w komiksach Renslayer miała romans z Kangiem Zdobywcą.

Wiem, że będzie sezon 2. Wiem, że w nim jestem i to wszystko, co mogę powiedzieć! Cóż, po prostu kocham Renslayer. Jestem tak podekscytowana, że mogę dalej się w nią wcielać. Jestem bardzo szczęśliwa, że ludzie naprawdę nie mogą się doczekać następnego sezonu.

powiedziała aktorka

2. sezon Lokiego zadebiutuje w Disney+ prawdopodobnie w 2023 roku i będzie ściśle związany z filmem Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ponieważ wcześniej ujawniono, że Jonathan Majors powróci do MCU, jako Kang właśnie w kinowym widowisku.

Źrodło: Comicbookmovie