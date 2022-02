Drugi sezon ''Tajemnicy zawodowej'' już w lutym na player.pl 0

Do czego jesteśmy zdolni z miłości? Odpowiedzi na to pytanie udzielą premierowe odcinki Tajemnicy zawodowej. W obsadzie prócz gwiazd znanych z pierwszej serii pojawią się także Katarzyna Herman, Dorota Chotecka, Marcin Czarnik, Karolina Porcari i Mateusz Rusin. Nowa odsłona serialu już 22 lutego trafi do serwisu player.pl

Główna bohaterka, 40-letnia Julia po skończonych studiach prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim. Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat. Julia jako żona, matka i prawniczka musi odłożyć na bok uczucia i stanąć w obronie swojej rodziny. Wraca do pracy jako adwokat, walcząc o dobre imię męża oraz podejmując się nowych spraw związanych z prawem medycznym. Robi to dla dzieci, ale przede wszystkim dla siebie. Dzięki nowym obowiązkom Julia odkrywa w sobie ogień i pasję, o której dawno zapomniała. Bohaterka zmienia się w walczącą o siebie i swoich klientów prawniczkę, której głód wyzwań daje jej niespożytą siłę i skuteczność.

Czego możemy spodziewać się po nowych odcinkach?

Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją miesiącami z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Ale wolność ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła, jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem! Jak walczyć z kimś, kogo zna się najlepiej? Kim okaże się Kinga Górska, z którą dotąd Julia walczyła?

Z kolei Andrzej szaleje z niepokoju po zniknięciu Kingi. Policja znajduje ją na miejscu wypadku samochodowego, gdzie leżała nieprzytomna kilkanaście godzin. Kobieta trafia na OIOM w głębokiej hipotermii. Lekarze walczą o życie jej i nienarodzonego dziecka. Czy była to próba samobójcza, a może ktoś zostawił ją na miejscu wypadku na pewną śmierć? Ambitna prokurator, Gabriela Wolska, wszczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie Kingi. Co więcej, sprzyja ona raczej Andrzejowi, który wydaje jej się pełnym skruchy, zagubionym mężczyzną…

Źrodło: TVN