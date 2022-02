Zależało mi na tym, by uchwycić absolutnie unikatowy urok osobisty Grześka, jego poczucie humoru, iskrę, jaką ma w sobie, ale też to, że potrafi niejednokrotnie doprowadzić do szału bliskich i dać im nieźle w kość. Przede wszystkim chciałem jednak pokazać, że Grzegorz Płonka jest „fighterem”. Tak jak jego rodzice, co znakomicie udało się uchwycić Małgosi Foremniak i Łukaszowi Simlatowi. Nie mogło być inaczej, bo to film o walce z systemem.

powiedział Michał Sikorski