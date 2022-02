Oficjalnie! Będzie 5. sezon ''Yellowstone'' 0

Serial Yellowstone to niekwestionowany hit Paramount Network. Zaledwie miesiąc temu zakończyła się emisja 10-odcinkowego czwartego sezonu, a już wiadomo, że produkcja powróci z piątą serią.

fragment plakatu promującego serial ''Yellowstone''

Według stacji Paramount Network Yellowstone pozostaje numerem jeden w kwestii oglądalności. Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu zgromadziła łącznie przed telewizorami ponad 14 milionów widzów, zaś finałowy odcinek oglądało ponad 15 milionów.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy zaprezentować widzom kolejny sezon Yellowstone. powiedział producent wykonawczy serialu David C. Glasser

Kevin Costner prowadzi naszą niesamowitą obsadę, która tworzy uwielbianą rodzinę Duttonów. Ten nowy sezon z pewnością będzie kolejnym, którego nasi fani nie będą chcieli przegapić. dodał Chris McCarthy, prezes ViacomCBS Media Networks

Zdjęcia do kolejnego sezonu rozpocząć mają się w maju tego roku.

O co chodzi w serialu Yellowstone?

Ranczerska rodzina z Montany na czele z seniorem rodu, Johnem Duttonem, która posiada i kontroluje największe gospodarstwo w całych Stanach Zjednoczonych, musi stawić czoła przeciwnościom losu oraz obcym wkraczającym na ich tereny, utrudniającym im działanie i próbującym przejąć ich ziemie. Podstępni, chciwi deweloperzy, żądni zemsty rdzenni Amerykanie z pobliskiego rezerwatu oraz pierwszego Amerykańskiego Parku Narodowego – oni wszyscy czyhają na jakiś błąd, by przejąć te tereny. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

