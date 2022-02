Pełny zwiastun serialu ''Joe vs. Carole'' 0

Po niedawnym teaserze platforma Peacock wypuściła pełną zapowiedź swojej limitowanej serii Joe vs. Carole. Produkcja ta ukaże nam kulisy zawziętej rywalizacji pomiędzy hodowcą wielkich kotów, a aktywistką walczącą o prawa tych dzikich zwierząt.

na zdjęciu Kate McKinnon, serial ''Joe vs. Carole''

Joe vs. Carole to produkcja, która skupi się na postaciach Joe Exotica i Carole Baskin. Zyskali oni popularność za sprawą hitowego dokumentu Netflix Król tygrysów. Joe to ekstrawagancki hodowca i miłośnik wielkich kotów, który czerpał z ich hodowli ogromne zyski. Carole zaś to aktywistka, która za wszelką cenę zapragnęła przerwać jego działalność. Rywalizacja pomiędzy tą dwójką niesie ze sobą niezbyt ciekawe konsekwencje. Joe dowiaduje się bowiem o dość burzliwej przeszłości Carole i nie cofnie się przed niczym, aby ujawnić to jak wielką hipokrytką jest kobieta. Co dwie zdesperowane osoby są w stanie zrobić, aby nawzajem się poniżyć?

W Joe Exotica wciela się John Cameron Mitchell, a Carole Baskin portretuje Kate McKinnon. Obsadę uzupełniają Kyle MacLachlan, Brian Van Holt, Sam Keeley, Nat Wolf, Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters i David Wenham. Twórcą scenariusza i producentem wykonawczym serialu jest Etan Frankel.

Fabuła Joe vs. Carole opiera się na podcaście Roberta Moora. Premiera tego 8-odcinkowego miniserialu już 3 marca 2022 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter