Nicolas Cage i Nicholas Hoult na planie "Renfield", nowego horroru o Drakuli 0

Wygląda na to, że dwaj popularni aktorzy spotkają się na planie nowej produkcji. Ruszyły bowiem prace nad horrorem Renfield, nową opowieścią o słudze hrabiego Drakuli.

Nicolas Cage

Tytuł filmu nawiązuje do postaci znanej z powieści Brama Stokera Dracula. Podobno był on pacjentem szpitala dla obłąkanych. Lekarze podejrzewali, że cierpi on na urojenia, w rzeczywistości był jednak sługą słynnego monstrum. Wiadomo już, że Nicolas Cage zmierzy się z rolą samego hrabiego Drakuli. Lecz to Nicholas Hoult będzie największą gwiazdą nowej produkcji i wykreuje tytułową postać Renfielda, sługi potwora.

Szczegóły projektu nie są jeszcze znane. Akcja filmu ma rozgrywać się współcześnie. Pomysłodawcą historii jest Robert Kirkman (Niezwyciężony). Będzie on też jednym z producentów. Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryan Ridley (Rick i Morty). Reżyserem jest Chris McKay (Wojna o jutro).

Film ma być luźną adaptacją klasycznej powieści z zupełnie nowatorskim podejściem. Wyobrażacie sobie Drakulę, grającego np. w koszykówkę?

Jak Nicolas Cage poradzi sobie z tą rolą, przekonamy się wkrótce.

Źrodło: Collider