Zwiastun 3-aktowego serialu o życiu Kanyego Westa

Netflix prezentuje oficjalny zwiastun serialu w trzech aktach noszącego tytuł jeen-yuhs: Trylogia Kanye. Produkcja ta to intymny serial dokumentalny o karierze słynnego rapera Kanyego Westa.

na zdjęciu Kanye West, film ''Sztuka rapu''

Dwadzieścia jeden lat temu Clarence „Coodie” Simmons poznał Kanye’ego Westa i uznał, że ze względu na niego warto przeprowadzić się z Chicago do Nowego Jorku, by dokumentować jego drogę do statusu nowego króla rapu. Żaden z nich nie miał pojęcia, jak daleko ich ta droga zaprowadzi.

Życie supergwiazdora przeplata się z życiem filmowca w mocnym, intymnym serialu dokumentalnym o karierze Kanyego Westa, który powstawał przez ponad 20 lat.

Za reżyserię tego dokumentu odpowiadają Coodie and Chike, to duet, który karierę reżyserską rozpoczął od uznanego teledysku Kanyego Westa Through the Wire zrealizowanym dla MTV.

Poniżej wspomniany zwiastun dokumentu.

Kanye West to jedna z najważniejszych gwiazd muzyki popularnej XXI wieku. Swoją profesjonalną karierę rozpoczął w 1996 roku.

Weź udział w zaplanowanym na 3 tygodnie światowym wydarzeniu jeen-yuhs: Trylogia Kanye. Premiera aktu 1. już 16 lutego 2022 roku.

Źrodło: Netflix