David Lynch zagra w "The Fabelmans", nowym dramacie Stevena Spielberga 0

Davida Lyncha nikomu przedstawiać nie trzeba. To jeden z najbardziej uznanych, a zarazem kontrowersyjnych amerykańskich reżyserów filmowych. Wypracował niepowtarzalny styl, w którym równie ważną rolę odgrywają wszystkie elementy dzieła: postacie, światło, montaż, muzyka. Teraz David Lynch dołączył do obsady nowo powstającego dramatu Stevena Spielberga The Fabelmans.

David Lynch

The Fabelmans to pierwsza produkcja autobiograficzna legendarnego Stevena Spielberga. Akcja filmu zabierze nas do Arizony, czyli miejsca, do którego reżyser trafił w wieku 11 lat. To właśnie tam, w żydowskiej diasporze dorastał twórca Szczęk. Ten film to pierwszy wspólny projekt Lyncha i Spielberga, dwóch wielkich talentów reżyserskich, których debiut przypada na lata 70. XX wieku.

Lynch zdobył uznanie takimi obrazami jak Blue Velvet, Mulholland Drive, Człowiek Słoń, a nade wszystko zapadający w pamięć, klimatyczny serial Twin Peaks. Jego najnowszy film Inland Empire wyprodukowany w 2006 roku również zyskał pozytywne recenzje i pochwały krytyków. Oprócz reżyserii Lynch parał się też aktorstwem. Zagrał m.in. agenta FBI Gordona Cole’a w swoim serialu Twin Peaks. Gościnnie wystąpił w takich produkcjach jak Louie, czy The Cleveland Show .

Rola reżysera Twin Peaks w produkcji realizowanej przez Spielberga, pozostaje owiana tajemnicą. Film ma mieć swoją premierę na Święto Dziękczynienia.

Źrodło: Variety