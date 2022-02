Czy czeka nas wielki hit? Netflix szykuje film o Jennifer Lopez 0

Moda na filmy dokumentalne o sławnych i lubianych trwa w najlepsze. Teraz szykuje się nie lada gratka, która zelektryzuje wszystkich wielbicieli urody i talentu Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez - "Teraz albo nigdy"

Każdy szczegół z życia latynoskiej gwiazdy komentowany jest na całym świecie. Sama J. Lo jest uważana za jedną z najpiękniejszych światowych aktorek i wokalistek. Przez lata stworzyła prawdziwe imperium. Lopez to kobieta – orkiestra. Gra w filmach, tworzy muzykę, a przy tym prowadzi świetnie prosperującą firmą kosmetyczną. Nic więc dziwnego, że Netflix zamierza nakręcić o niej film biograficzny. Podobno prace nad dokumentem już się rozpoczęły.

W ciągu swojej kariery Lopez zagrała w wielu filmach takich jak Anakonda (1997), Powiedz tak (2001), Zatańcz ze mną (2004) czy Jak urodzić i nie zwariować (2012). Wylansowała wiele światowych przebojów, m.in.: "Waiting For Tonight", "Let’s Get Loud", "Love Don’t Cost a Thing", "Jenny From The Block" czy "Ain’t Your Mama".

Według doniesień The New York Times, dokument ma być oparty głównie na wydarzeniach z 2019 roku, kiedy to Lopez świętowała 50-tkę. Jak twierdzi Jennifer, był to przełomowy moment jej życia.

Oficjalna data premiery filmu o Lopez nie została podana. Wiemy jedynie, że prace nad produkcją już ruszyły. Nie wiadomo też czy film będzie nawiązywał do całego życia gwiazdy, czy tylko do tego konkretnego okresu w 2019. Fani czekają na opowieści o związkach Jennifer ze znanymi mężczyznami, zwłaszcza o relacji z Benem Affleckiem, która niedawno ponownie rozkwitła.

Źrodło: The Spark Chronicles