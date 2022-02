3. sezon ''Orville'' dwa miesiące później niż planowano 0

Seth MacFarlane, twórca i gwiazda produkcji Orville, poinformował na Twitterze, iż platforma Hulu wyznaczyła nową datę premiery 3. sezonu serialu. W sieci pojawiła się także nowa zapowiedź ukazująca pierwsze cztery minuty nowej serii.

serial ''Orville''

Trzeci sezon serialu nosi tytuł The Orville: New Horizons. Jest on pierwszy w całości zrealizowany przez platformę Hulu, która przejęła produkcję od stacji FOX po drugim sezonie. Pierwotnie serial z nowymi odcinkami powrócić miał 10 marca 2022 roku. Teraz jednak poczekamy na niego dwa miesiące dłużej. Nową datą premiery jest 2 czerwca.

Do wszystkich fanów 'The Orville'. Dziękujemy za cierpliwość, gdy pokonywaliśmy wyzwania produkcyjne wynikające z obostrzeń COVID-19. Jak to czasami bywa, nasz serial został przesunięty. Teraz przygotowujemy się do premiery 2 czerwca na Hulu. Będzie to doświadczenie telewizyjne, na które warto czekać. Rozumiemy frustrację z powodu kolejnych opóźnień, dlatego dajemy przedsmak tego co nadejdzie. Oto wideo z sceną otwierającą. napisał w swoim oświadczeniu Seth McFarlane

Osadzony w dalekiej przyszłości serial, opowiada o przygodach statku badawczego Orville, należącego do ziemskiej floty międzygwiezdnej. Jego załoga, składająca się zarówno z ludzi, jak i obcych, wciąż staje w obliczu cudów i niebezpieczeństw kosmosu, jednocześnie starając się radzić sobie z problemami codziennego życia.

Źrodło: Twitter, Youtube