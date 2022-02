''Horror of Dolores Roach'' - nowa seria Amazona inspirowana Sweeneyem Toddem 0

Amazon Studios złożyło zamówienie na nowy serialowy projekt – Horror of Dolores Roach. To horror i czarna komedia w jednym.

na zdjęciu Justina Machado, serial ''Queen of the South''

Produkcja ta swoją fabułę oprze na serii podcastów o tej samej nazwie od Gimlet Media. Można posłuchać je na Spotify. Produkcja opowie nam historię byłej skazanej, która posuwa się do skrajności, aby nie stracić nowej stabilizacji życiowej. Jeśli zastanawiacie się o jakie skrajności chodzi, to wiele z pewnością rozjaśni Wam to, iż Amazon nazywa serial współczesną, zainspirowaną Sweeneyem Toddem opowieścią o jedzeniu lub byciu zjedzonym.

Nie wiadomo czy podobnie jak w filmie z Johnnym Deppem, muzyka będzie miała wielki wpływ na historię, ale z pewnością możemy spodziewać się ośmiu makabrycznych odcinków, w których motywem przewodnim będzie oszustwo, przetrwanie i kanibalizm.

Dolores Roach po 16 latach wychodzi z więzienia i wraca do zgentryfikowanego Washington Heights z 200 dolarami i tym co ma na sobie. Jej chłopak zaginął, rodzina również nie ma. Dolores spotyka się więc ze starym kumplem od ćpania, Luisem, który daje jej pokój i wyżywienie oraz daje możliwość robienia masaży w piwnicy jego zrujnowanego sklepu. Kiedy nowe życie Dolores zaczyna się sypać, firma Magic Hands Dolores popada w skrajności, aby móc przetrwać, Dolores i Luis stają się niebezpiecznie od siebie uzależnieni, co wyzwala w mężczyźnie jego dość szczególne upodobania…

W roli głównej wystąpi Justina Machado. W projekt jako producentka zaangażowana jest Daphne Rubin-Vega, która w wersji audio wcielała się w tytułową postać. Scenariusz serialu napiszą twórca podcastu Aaron Mark i Dara Resnik. Odcinek pilotażowy wyreżyserują Gloria Calderon i Roxann Dawson.

Źrodło: Collider