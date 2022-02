Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dakota Johnson zagra główną rolę w komiksowym filmie o Madame Web 0

Dakota Johnson prowadzi rozmowy z Sony Pictures w sprawie dołączenia do obsady filmu komiksowego, który opowie o postacie znanej, jako Madame Web.

Dakota Johnson - "Na topie"

Wydaje się, że gwiazda 50 twarzy Greya potwierdziła za pośrednictwem relacji na Instagramie występ w filmie o Madame Web. Dakota Johnson wrzuciła logo z pajęczyną, co jasno i wyraźnie sugeruje, że coś jest na rzeczy. Czyżby umowa pomiędzy aktorką, a Sony Pictures została sfinalizowana? Na razie wytwórnia milczy, ale można raczej założyć, że rozmowy przebiegły pomyślnie.

Nad scenariuszem do filmu pracował zespół, który przygotował skrypt do Morbiusa – Matt Sazama i Burk Sharpless. Za kamerą stanie natomiast SJ Clarkson, która miała okazję pracować przy serialach platformy Netflix na podstawie komiksów Marvela – The Defenders oraz Jessica Jones.

Możemy bezpiecznie założyć, że Dakota Johnson nie zostanie zaangażowana do przedstawienia Madame Web, jako wątłej, niewidomej staruszki, która nie może wstać z krzesła, które utrzymuje ją przy życiu. W ostatnich latach Marvel Comics przedstawił młodszą wersję postaci – byłą Spider-Woman o imieniu Julia Carpenter. Jej powiązania z Multiverse mogą okazać się kluczowe dla przyszłych filmów Sony Pictures na bazie komiksów Marvela.

