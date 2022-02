Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office USA: Udany debiut komedii "Jackass Forever" 0

Jackass Forever, który był faworytem u analityków amerykańskiego box office’u nie zawiódł i pewnie wygrał zestawienie minionego weekendu.

Pierwotne przewidywania dotyczące tego, ile Jackass Forever może zarobić w weekend otwarcia oscylowały w granicach 18-20 mln dolarów. Finalnie wynik okazał się nieco lepszy – komedia dokumentalna kultowej ekipy zarobiła 23,5 mln dolarów. Pozwoliło jej na pewne zwycięstwo w zestawieniu amerykańskiego box office’u. Co prawda nie jest to ogromne otwarcie, jak na standardy franczyzy (dla przykładu Jackass startował z wynikiem 50,3 mln dolarów), ale biorąc pod uwagę sytuację na świecie spowodowaną pandemią koronawirusa, wynik Jackass Forever należy uznać za zadowalający.

Po drugiej stronie rzeki znajduje się Moonfall, którego debiut sięgający 10 mln dolarów można nazwać co najmniej rozczarowującym. Widowisko Rolanda Emmericha nie przypadło do gustu widzom oraz krytykom.

Mimo wszystko wyniki finansowe filmów – Spider-Man. Bez drogi do domu i Sing 2 wydają się być cały czas mocne – w erze COVID-19 są przewyższają oczekiwania, co może sugerować, że widzowie coraz chętniej będą wracać na kinowe sale. Jest to dobra wiadomość dla Śmierci na Nilu, która pojawi się w kinach w piątek.

Poniżej pierwsza dziesiątka minionego weekendu.

