Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Motyw muzyczny Riddlera i kostium Batmana w 4K 0

Mamy dla Was kolejne materiały promujące film Batman, który na początku marca zawita na ekrany polskich kin.

Paul Dano - "Batman"

Na początek zachęcamy do zapoznania się z nowym kawałkiem ze ścieżki muzycznej Batmana, za którą odpowiada Michael Giacchino. Jest to motyw muzyczny Riddlera, czyli głównego przeciwnika tytułowego superbohatera. Możecie posłuchać go poniżej.

Dodatkowo na Twitterze pojawiło się nowe zdjęcia Mrocznego Rycerza w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu możemy dokładniej przyjrzeć się kostiumowi, który w filmie przywdziewa Robert Pattinson.

Batman od dwóch lat jest strażnikiem miasta Gotham, lecz dopiero zaczyna budować swoją legendę. Ta krótka służba zdążyła go już jednak wprowadzić głęboko w mroczną stronę tego miejsca. Batman mając tylko kilku zaufanych sojuszników – swojego kamerdynera Alfreda Pennywortha i porucznika Jamesa Gordona, stał się samotnym strażnikiem będącym jedynym ucieleśnieniem zemsty wśród obywateli Gotham.

Premiera 4 marca 2022 roku.

Źrodło: Comicbookmovie