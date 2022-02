Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"That '90s Show" - zobaczcie obsadę spin-offu "Różowych lata 70." 0

Red i Kitty wracają do Point Place. Platforma Netflix zaprezentowała obsadę przygotowywanego spin-offu kultowego sitcomu Różowe lata 70..

"Różowe lata 70."

Spin-off będzie nosił tytuł "That ’90s Show" i pojawią się w nim dwie gwiazdy poprzedniej części, czyli Debra Jo Rupp (Kitty Forman) i Kurtwood Smith (Red Forman). Aktorka wrzuciła na swoje media społecznościowe zdjęcie z krzesłem na planie zdjęciowym oraz leżącym na nim scenariuszem, które podpisała: "no i zaczęliśmy".

Kurtwood Smith także postanowił poinformować fanów o powrocie do Point Place. Wrzucił pierwszą stronę scenariusza odcinka pilotowego "That ’90s Show", który będzie nosił tytuł "That ’90s Pilot".

Akcja "*That ’90s Show"* będzie rozgrywała się 15 lat po wydarzeniach, które miały miejsce w finale serialu Różowe lata 70.. Mamy rok 1995, córka Erica i Donny, Leia odwiedza swoich dziadków, gdzie łączy się z nowym pokoleniem dzieciaków z Point Place pod czujnym okiem Kitty oraz Reda. Aktualnie trwają negocjacje w aktorami, którzy pojawili się oryginalne, więc są szansę, że na ekranie pojawią się Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie) i Ashton Kutcher (Kelso).

Aktualna obsada prezentuje się następująco:

Callie Haverda jako Leia Forman – dziewczyna odwiedza dziadków w trakcie wakacji. Inteligencję odziedziczoną po Donnie i poczuciem humoru po Ericu. Chce przygody podczas wakacji w Point Place i zaczyna szukać najlepszej przyjaciółki… która akurat mieszka obok Reda i Kitty.

Ashley Aufderheide jako Gwen "Riot Grrrl" – buntowniczka, ale niezwykle lojalna nowa przyjaciółka Lei.

Mace Coronel jako Jay – uroczy i niemijający flirtu chłopak, który nie rozstaje się ze swoją kamerą wideo, swoje życie widzi przez pryzmat filmu i wszystko stara się zamienić na plan filmowy.

Maxwell Acee Donovan jako Nate – najlepszy kumpel Jaya, a także starszy brat Gwen. Różni się od swojej siostry tak bardzo, jak tylko może, ale jest on kumplem całej grupy, który pozwala jej jeździć swoim vanem.

Sam Morelos jako Nikki – kolejna buntowniczka, z akademickim zapałem, który może popchnąć ją do zostnia lekarką lub prawniczką.

Reyn Doi jako Ozzie – cechuje go wnikliwość oraz złośliwość, zmaga się z faktem, że reszta świata, oprócz jego paczki kumpli, nie akceptuje go, jako nastoletniego geja.

"That ’90s Show" powstaje dla platformy Netflix.

Źrodło: Cinemablend