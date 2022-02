Maria Dębska jako Kalina Jędrusik w zwiastunie filmu ''Bo we mnie jest seks'' 0

Netflix prezentuje oficjalną zapowiedź biograficznego filmu Bo we mnie jest seks, który przybliży nam postać kontrowersyjnej polskiej artystki ubiegłego wieku – Kaliny Jędrusik. W głównej roli Maria Dębska.

na zdjęciu Maria Dębska, film ''Bo we mnie jest seks''

Jest to opowieść oparta na wątkach biograficznych gwiazdy polskiego kina – Kaliny Jędrusik. Aktorka, która po dziś dzień budzi skrajne emocje (jedni ją uwielbiają za swą wyrazistość i zmysłowość na ekranie, innych taki styl może drażnić), za życia również potrafiła polaryzować ludzi w swoim najbliższym otoczeniu choćby z powodu swego luźnego stosunku do obyczajowości, co nie raz sprowadzało na nią kłopoty nawet ze strony wpływowych ludzi polityki. Stało się tak w roku 1963 kiedy Kalina otrzymała zakaz występów w telewizji.

Akcja filmu rozgrywa się w Polsce, w latach 60. XX wieku. Artystka Kalina Jędrusik jest u szczytu sławy, ale pewien wysoko postawiony urzędnik, którego zaloty odrzuciła, grozi, że zrujnuje jej karierę. Biograficzny film o legendzie polskiego kina i estrady czasów PRL-u to historia pełna skandalu, wdzięku, seksapilu, kontrowersji i niesamowitego kolorytu tej polskiej Marilyn Monroe.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię odpowiada Katarzyna Klimkiewicz. Jest ona także współautorką scenariusza wraz z Patrycją Mnich. W obsadzie Bo we mnie jest seks są także Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski, Rafał Rutkowski, Borys Szyc, Bartłomiej Kotschedoff i Piotr Kazimierczak.

Premiera filmu na Netflix 8 marca 2022 roku.

Źrodło: Netflix