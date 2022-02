Premiera 2. sezonu ''Kowalscy kontra Kowalscy'' już w marcu 0

Ubiegłoroczna komediowa produkcja Polsatu Kowalscy kontra Kowalscy spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem stając się hitem stacji. Ta od razu zamówiła drugi sezon serialu. Zdjęcia do niego ukończone zostały w zeszłym roku, a nowych odcinków doczekamy się już za niecały miesiąc.

serial ''Kowalscy kontra Kowalscy''

Kowalscy kontra Kowalscy powracają na antenę Polsatu z jeszcze większą liczbą wpadek, zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Czym tym razem rozbawią nas do łez najpopularniejsi Kowalscy w Polsce: Piotr (Piotr Adamczyk), Anna (Marieta Żukowska), Jadźka (Katarzyna Kwiatkowska), Heniek (Wojciech Mecwaldowski), Janek (Patryk Cebulski), Nikodem (Jakub Zdrójkowski) i Zenon (Paweł Wawrzecki)?

Przeprowadzka, a co za tym idzie zmiana warunków życia – powiem tajemniczo, będzie się działo dużo! zdradza Katarzyna Kwiatkowska

Dojdzie do przynajmniej jednej naprawdę ostrej awantury z udziałem Jadzi – nad związkiem mojej bohaterki i Heńka zawisną czarne chmury, a ich małżeństwo będzie zagrożone. Nie mniej zawirowań pojawi się u naszych serialowych dzieci. Tu także w grę będą wchodzić zawiłe sprawy damsko-męskie. dodaje aktorka

Do obsady Kowalscy kontra Kowalscy dołączył Jerzy Bończak. Aktor wciela się w ojca Anny. Jego nagła wizyta wystawi na prawdziwą próbę relacje w rodzinach Kowalskich. Dużą rolę w życiu bohaterów odegrają także: Laura (Anna Czartoryska-Niemczycka), Diana (Martyna Solska) oraz Albert (Przemysław Bluszcz). Nie zabraknie postaci, znanych z pierwszego sezonu serialu, granych przez Wiktorię Gąsiewską, Mikołaja Cieślaka i Joannę Orleańską.

Akcja 2. sezonu toczy się bezpośrednio po wydarzeniach, które widzowie mogli śledzić w pierwszym sezonie. Piotr w wyniku przegranej w karty traci dom i salon samochodowy. Aby zachować twarz i szacunek w oczach rodziny – szczególnie Anny, robi wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw. Nawet jeśli musi się to odbyć kosztem czarnej owcy w rodzinie – Henryka! Niestety zarówno Albert, na rzecz którego Kowalski przegrał swój majątek, jak i była ukochana Laura nie ułatwiają życia Piotrowi. W wyniku splotu różnych okoliczności konieczna jest natychmiastowa przeprowadzka z luksusowej wilii… do mało komfortowej chatki na wsi! Brak bieżącej wody czy toalety to kropla w morzu komplikacji, jakie spadną na Kowalskich. Ale od czego jest rodzina?! No właśnie… Zaplątany w piętrzących się kłamstwach Piotr stanie przed koniecznością wyjawienia bolesnej prawdy, w wyniku czego on sam stanie się wyrzutkiem…

Obiektami młodzieńczych westchnień Janka i Nikodema są Ela i Diana. Nikodem mimo młodego wieku musi wykazać się dojrzałością i odpowiedzialnością. Z kolei Janek – w typowy dla siebie sposób – już wkrótce dokona wyborów, po których włosy staną dęba wszystkim członkom rodziny…

Kowalscy kontra Kowalscy od 5 marca w sobotę o godz. 20:05 i 20:35 na antenie Telewizji POLSAT.

Źrodło: Polsat