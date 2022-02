Bliźniacy Salamanca powracają w teaserze 6. sezonu "Zadzwoń do Saula" 0

Ikoniczni z perspektywy fana uniwersum stworzonego przez Vince’a Gilligana bliźniacy Salamanca powracają w teaserze 6. sezonu Zadzwoń do Saula.

Minęło sporo czasu odkąd fani Saula Goodmana mieli okazję obejrzeć jakiś nowy materiał promujący Zadzwoń do Saula. Mimo wszystko powrót bohatera na ekrany wydaje się być nieuchronny. Stacja AMC zaprezentowała pierwszy teaser zapowiadający nadejście 6. sezonu.

Cały czas czekamy na datę premiery finałowego sezonu. Krótki materiał promocyjny zapowiada powrót niektórych znajomych twarzy. W zapowiedzi pojawiają się bliźniacy Salamanca: Leonel (Daniel Moncada) i Marco (Luis Moncada). Złowieszcze sylwetki braci otwierają scenę, w której ich charakterystyczne buty z czaszkami zbliżają się do miejsca zbrodni.

Fani zaczęli już spekulować, że AMC ukryło w tym promo wskazówkę odnośnie daty premiery. "D" i "R" widoczne na miejscu zbrodni to kody cyfr "4" i "18". Ponieważ "D" to czwarta litera alfabetu, a "R" to osiemnasta, spekuluje się, że data premiery to 18 kwietnia.

Co Wy na to? Czy Wy też nie możecie doczekać się już powrotu Saula Goodmana?

Źrodło: AMC