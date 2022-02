Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultowy czarny charakter DC pojawi się w 4. sezonie "Titans" 0

Pomimo tego, że serial Titans stracił nieco w oczach krytyków i fanów, to HBO Max już niebawem rusza z czwartą serią popularnej produkcji. Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje dotyczące kolejnego sezonu. Niektórzy mogą uznać je za spoilery, dlatego też dalszą część artykułu czytacie na własną odpowiedzialność!

Brenton Thwaites - "Titans"

W 4. sezonie Titans pojawi się kilku złoczyńców, których nie można uznać za pierwszoplanowych przeciwników superbohaterów DC. Na ekranie będziemy mogli ujrzeć takich aktorów, jak: Joseph Morgan w roli Brother Blood, Franka Potente jako Mother Mayhem i Lisa Ambalavanar, która zagra Jinx. Oczywiście to nie te postacie wzbudzają największe emocje.

Według najnowszych doniesień wynika, że w 4. sezonie Titans zobaczymy Lexa Luthora! Będzie on przedstawiony, jako "mężczyzna po czterdziestce (lub starszy), którego wygląd ma być niezapomniany". Na razie nie ma informacji w jaki sposób twórcy wprowadzą Lexa Luthora na początku nowego sezonu, ale prawda jest taka, że Titans mają wiele możliwości.

Ten kultowy czarny charakter znany jest z bycia mózgiem i wprawiania w ruch wszelkiego rodzaju chaotycznych wydarzeń. Jeśli w nowej serii mamy otrzymać napływ złoczyńców terroryzujących świat, to Luthor wydaje się być idealny, a on sam może być mocno związany z postacią Superboya. Conner to w końcu klon stworzony z DNA Supermana i właśnie Lexa Luthora.

Premiera 4. sezonu Titans ma się odbyć jesienią 2022 roku.

Źrodło: The Illuminerdi