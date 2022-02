Komedia HBO ''Los Espookys'' powróci z 2. sezonem jeszcze w tym roku 0

Panująca pandemia bardzo przeszkodziła ekipie Los Espookys w kręceniu drugiego sezonu. Prace nad nim trwały ponad dwa lata. Jednak jak informuje jedna z aktorek ekipa nareszcie zakończyła zdjęcia do drugiej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Los Espookys''

Informację o końcu prac na planie 2. sezonu podała na swoim Twitterze Ana Fabrega. Wpis opatrzyła zdjęciami ekipy.

Los Espookys to oryginalny hiszpański serial komediowy produkcji HBO o grupie przyjaciół, którzy swoją miłość do horroru próbują przekuć w biznes. Pogodny i naiwny miłośnik kina grozy Renaldo wpada na niecodzienny pomysł na biznes. Chłopak postanawia zapewnić horror w prawdziwym życiu osobom, które tego potrzebują. Do projektu zaprasza asystentkę dentystyczną – spokojną Ursulę, która ma zająć się logistyką Los Espookys. Dołączają do nich także siostra Ursuli – Tati oraz najlepszy przyjaciel Renaldo – Andres, mroczny i tajemniczy dziedzic czekoladowego imperium.

W głównych rolach występują Bernardo Velasco, Cassandra Ciangherotti, José Pablo Minor oraz Ana Fabrega.

Nowe odcinki serialu zadebiutować mają jeszcze w tym roku. HBO jednak nie ustaliło jeszcze daty premiery produkcji.

Źrodło: Twitter