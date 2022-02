Piorunująca obsada nowego filmu Michaela Manna 0

Reżyser Gorączki Michael Mann powoli zaczyna kompletowanie obsady swojego nowego filmu zatytułowanego "Ferrari".

Adam Driver, Lady Gaga - "Dom Gucci"

Nominowany do Oscara Adam Driver, laureatka Oscara Penélope Cruz oraz nominowana do nagrody Emmy Shailene Woodley – to pierwsze nazwiska, które dołączyły do obsady aktorskiej filmu zatytułowanego "Ferrari" w reżyserii legendarnego Michaela Manna.

Adam Driver w roli głównej zastąpi Hugh Jackmana, który był pierwotnie wytypowany do zagrania roli tytułowej. Penélope Cruz sportretuje z kolei żonę Enzo – Laura. Shailene Woodley z kolei zagra jego kochankę, Linę Lardi. Zdjęcia do nowej produkcji Michaela Manna mają wystartować w maju we Włoszech. STX posiada międzynarodowe prawa do dystrybucji.

Akcja filmu, nad którym Mann pracuje od dwóch dekad, rozgrywa się latem 1957 roku. Były kierowca wyścigowy Enzo Ferrari przeżywa kryzys. Bankructwo nęka firmę, którą on i jego żona Laura zbudowali od zera dziesięć lat wcześniej. Ich burzliwe małżeństwo zmaga się z żałobą po synu i uznaniem drugiego. Enzo postanawia zmienić swoje życie i wziąć udział w wyścigu – 1000 mil przez Włochy, legendarnym Mille Miglia.

Scenariusz do filmu przygotował Troy Kennedy Martin we współpracy z samym Michaelem Mannem. Skrypt powstał na podstawie książki "Enzo Ferrari – The Man and the Machine" autorstwa Brocka Yatesa.

